Грозный, 3 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник удостоен высшей награды Чечни ордена Кадырова. Награда присуждена главой Чечни Рамзаном Кадыровым за укрепление российской государственности, а также за внесение большого вклада в отношения между Чечней и ЛНР. Вручение ордена Кадырова состоялось в ходе торжественной церемонии, состоявшейся 3 августа в Грозном.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Орден Кадырова также был вручен секретарю Генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. В указе сказано, что награды он удостоен за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров стал Героем ЛНР. Это звание ему было присуждено 3 августа с вручением награды на церемонии в Грозном.