Истра, Московская область, , 14:11 — REGNUM Склад компании Ozon в городском округе Истра Подмосковья горит уже на площади в 3,5 гектара. Об этом 3 августа сообщил телеграм-канал SHOT.

Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья Иван Коновалов © ИА REGNUM

«К тушению привлечено более 80 человек и 25 единиц техники», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании на складах в Подмосковье поступили в экстренные службы в 12:33 по местному времени. На данный момент информации о пострадавших нет.

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