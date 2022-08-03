Истра, Московская область, 3 августа 2022, 14:11 — REGNUM Склад компании Ozon в городском округе Истра Подмосковья горит уже на площади в 3,5 гектара. Об этом 3 августа сообщил телеграм-канал SHOT.
«К тушению привлечено более 80 человек и 25 единиц техники», — сказано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании на складах в Подмосковье поступили в экстренные службы в 12:33 по местному времени. На данный момент информации о пострадавших нет.
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