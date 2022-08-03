Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Склад компании Ozon в городском округе Истра Подмосковья горит уже на площади в 3,5 гектара. Об этом 3 августа сообщил телеграм-канал SHOT.

Иван Коновалов ИА REGNUM Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья

«К тушению привлечено более 80 человек и 25 единиц техники», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании на складах в Подмосковье поступили в экстренные службы в 12:33 по местному времени. На данный момент информации о пострадавших нет.