Улан-Удэ, 3 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Восемь человек госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 138 031.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 585 пациентов, в том числе 38 за сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 3037 человек.