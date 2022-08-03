Москва, , 14:10 — REGNUM Геоэкономическая напряжённость между ЕС и Россией вредна для обеих сторон, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Хранилище Линде Газ. Германия Engineer09

«Однако явные видимые потери уже сегодня несут крупнейшие экономики Евросоюза. За календарный год евро потерял почти 20% своей стоимости к доллару, а инфляция в еврозоне приближается к 10%.

Цикл разгона цен на энергоресурсы продлится как минимум несколько лет. За падением качества жизни европейцев последуют грандиозные сложности у промышленности и первой, вполне очевидно, пострадает Германия как мотор европейской экономики.

С сентября цены на газ, вполне очевидно, будут торговаться выше отметки 2000 долларов за одну тысячу кубометров. На фоне роста ставки ЕЦБ и экономической неопределенности крупный и средний бизнес выберет приостановку производства, чем кредитную кабалу.

Сегодня без украинского транзита наши европейские соседи получают около 8% от максимальных мощностей российских трубопроводов через Балтийское море.

Очень странно видеть нынешнего канцлера Германии в роли технического инженера, это немного уровень.

Бизнес Германии явно не разделяет позицию политиков. В мае и июне экспорт немецких компаний вырос почти на 30% и 15% соответственно по сравнению двумя предыдущими месяцами. Вероятно, экономическая логика в газовой ситуации начнет теснить политику только на фоне наступления холодов.

Сегодня излишние объемы располагаемого газа идут во благо цифрового развития экономики России. Активно развиваются энергоемкие блокчейн вычисления и экологический майнгиг, а сельские территории оперативно газифицируются», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия сможет избежать энергетической катастрофы только отказавшись от антироссийских санкций, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

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