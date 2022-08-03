Москва, 3 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Госдуме допустили, что причиной пожара на складах интернет-магазина в подмосковном селе Петровское могло быть не короткое замыкание.

Delyagin.ru Михаил Делягин

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«Народ, а это вот прямо точно короткое замыкание? Уж больно на приветизукраины похоже», — рассуждает депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спасатели МЧС ликвидируют пожар на складе в подмосковном селе Петровское в районе Истры. Площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м. Эвакуированы более тысячи человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания внутри склада, где хранились продукты.