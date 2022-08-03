Киев, , 14:07 — REGNUM Сборная Украины отказалась участвовать в юношеском чемпионате мира по тайскому боксу (муай-тай). Об этом 3 августа сообщается на сайте министерства по делам молодёжи и спорта Украины.

Тайский бокс

Причиной отказа стал допуск к турниру сборных России и Белоруссии. Турнир состоится с 9 по 20 августа в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Ранее украинская федерация призывала отстранить российских и белорусских спортсменов от турнира, но они были допущены под флагом Международной ассоциации тайского бокса.