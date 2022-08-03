Владимир, 3 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области 3 августа выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За последние сутки госпитализированы 19 человек. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 965 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 857 пациентов, в том числе 10 — за последние сутки.

За весь период скончались 3500 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.