Тбилиси, , 14:07 — REGNUM В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 3 августа произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Рис. 7. а — число и энергия землетрясений огненного кольца за 1977–2013; б — месячное распределение числа и энергия землетрясений

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 13:11 по тбилисскому времени (12:11 мск). Эпицентр находился возле деревни Самеба, в 23 километрах южней Дманиси и в 100 километрах от Тбилиси.

Гипоцентр находился на глубине трёх километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, в крае Квемо-Картли до этого землетрясения были 11 и 12 июля. Их магнитуда составляла соответственно 4,4 и 3,7.

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