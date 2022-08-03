Брянск, 3 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Брянской области по данным на 1 июля 2022 года проживает 3 260 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На аналогичную дату 2021 года приходилось 3 545 детей, сообщили ИА REGNUM 3 августа в департаменте семьи, социальной и демографической политики региона.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

В замещающих семьях проживает 2 917 детей, на постоянной основе в семьи граждан устроены 180 сирот.

Муниципальными органами опеки и попечительства за первое полугодие 2022 года выявлено и учтено 217 детей данной категории. Причём в Красногорском и Рогнединском районах сирот не выявлено.