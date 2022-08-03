София, , 14:07 — REGNUM В результате спецоперации представителей таможенного управления Болгарии в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе задержана партия золотых украшений, незаконно ввезенных в Болгарию из сопредельного государства. Об этом 3 августа сообщает БТВ.

Граница (сс) CWitte

Согласно официальной информации, контрабандный груз обнаружили в одном из отсеков микроавтобуса с болгарскими регистрационными номерами.

Общий вес указанных украшений составил 1,8 кг. Сумма изъятого товара превысила 165 тыс. левов ($86 тыс.).

Ведется следствие.