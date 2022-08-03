Ульяновск, , 14:04 — REGNUM Территория бывшего Суворовского училища, которая находится в собственности Министерства обороны России, перейдёт на баланс Ульяновска. Об этом заявил 3 августа на заседании штаба по развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

По словам главы региона, с 2021 года шли переговоры с Минобороны России в отношении территории бывшего Суворовского училища. Губернатор сообщил, что министерство прислало документы о передаче данного участка из собственности ведомства в муниципальную казну Ульяновска.

«Уже сейчас нужно понимать, как развивать территорию дальше», — заявил Алексей Русских.

Губернатор высказал мнение, что данный вопрос следует решать «исключительно через призму общественного мнения». Он также подчеркнул, что нужно запускать процедуру общественного обсуждения будущей концепции развития территории.

Напомним, в марте 2022 года стало известно о подписании Министерством обороны России документа о передаче территории «Арсенала» (площадь 48 гектаров) в Заволжском районе Ульяновска из федеральной собственности в муниципальную. Вопрос восстановления и развития стал актуальным после серии взрывов на складах боеприпасов в 2009 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года ульяновский губернатор Алексей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил оказать содействие в вопросе передачи земли бывших складов Минобороны в муниципальную собственность.