Пекин, , 14:23 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества выступает против внешнего вмешательства в дела стран-участниц. Об этом генсек ШОС Чжан Мин заявил, комментируя визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что общий консенсус международного сообщества и основная норма международных отношений — это принцип «одного Китая». ШОС поддерживает государства-члены в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности.

«ШОС придерживается принципа «одного Китая» и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов», — говорится в заявлении Чжан Мина на сайте секретариата организации.

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