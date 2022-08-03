Сеул, , 14:06 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал распоряжение министерству образования страны вынести на общественное обсуждение вопрос о снижении возраста поступления в начальную школу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя администрации южнокорейского лидера Ан Сан Хуна.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как бы ни был хорош план реформ, он не должен противоречить воле народа», — заявил представитель администрации.

Он также добавил, что вынесение вопроса на общественное осуждение позволит узнать, что думает население о плане правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, родители и учителя в Южной Корее выступили против планируемого снижения возраста для поступления в школу. Они считают, что дети не готовы к раннему обучению, а родители, в свою очередь, не в состоянии обеспечить присмотр за детьми после школы.

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