Сеул, 3 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал распоряжение министерству образования страны вынести на общественное обсуждение вопрос о снижении возраста поступления в начальную школу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя администрации южнокорейского лидера Ан Сан Хуна.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Как бы ни был хорош план реформ, он не должен противоречить воле народа», — заявил представитель администрации.

Он также добавил, что вынесение вопроса на общественное осуждение позволит узнать, что думает население о плане правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, родители и учителя в Южной Корее выступили против планируемого снижения возраста для поступления в школу. Они считают, что дети не готовы к раннему обучению, а родители, в свою очередь, не в состоянии обеспечить присмотр за детьми после школы.

Читайте также: В Южной Корее протестуют против плана отдавать детей в школу с 5 лет