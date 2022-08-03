Екатеринбург, 3 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Свердловской области для участия в выборах губернатора зарегистрированы пять кандидатов. Об этом 3 августа сообщает облизбирком.

Александр Комаров ИА REGNUM Резиденция губернатора Свердловской области

Одним из них является выдвиженец партии «Новые люди» Александр Демин. Также регистрацию прошли представитель КПРФ Александр Ивачев и ЛДПР Александр Каптюг.

Кроме того, от «Справедливой России — патриотов — за правду зарегистрирован Андрей Кузнецов, а от «Единой России» — Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора намечены на 11 сентября. Изначально документы о выдвижении предоставили шесть человек.