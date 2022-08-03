Москва, 3 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР ведут подготовку к наступлению. Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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В то же время даже сейчас, пока наступления нет, российская артиллерия не сидит сложа руки и продолжает уничтожать живую силу и укрепрайоны украинских карателей.

«Мы готовимся к наступательным действиям. Пока мы ведем подготовку, наша артиллерия не ждет и наносит удары по противнику», — сказал Ходаковский.