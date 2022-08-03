Луганск, , 14:01 — REGNUM Соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Луганской Народной Республикой, а также с городом Кировск, который находится в ЛНР, подписаны сегодня, 3 августа, в ходе рабочего визита губернатора Приангарья Игоря Кобзева на Донбасс. Как сообщает пресс-служба областного правительства, подписи под документами поставили глава Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов и глава администрации г. Кировск ЛНР Виктория Сергеева.

Игорь Кобзев: Иркутская область берет шефство над городом Кировск Луганской Народной Республики Правительство Иркутской области

Соглашения между сторонами касаются гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере промышленного производства, поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса; сотрудничества с сфере социальной защиты населения, здравоохранения, науки и образования, молодежной политики, поддержки добровольчества, развитии туризма, спорта и культуры, а также содействия в реализации инфраструктурных проектов на территории Кировска.

«Иркутская область готова протянуть руку помощи Луганской Народной Республике, народу Донбасса. Приангарье берёт шефство над городом Кировск в ЛНР. Будем помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, содействовать в решении текущих проблем. Дополнительно 27 тонн гуманитарной помощи будет направлено спецбортом в ЛНР из Иркутска.

Профильные министерства Иркутской области находятся в тесном контакте с администрацией и отраслевыми ведомствами Кировска. Моим распоряжением создана рабочая группа, которая уже совершила ознакомительную поездку на территорию. Налажены личные контакты с сотрудниками администрации и персоналом учреждений образования, культуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Игорь Кобзев.

Специалисты рабочей группы провели обследование инфраструктуры города, осмотрели проблемные объекты, провели переговоры с потенциальными подрядными организациями, которые займутся восстановлением объектов инфраструктуры, жилых домов, благоустройством, ремонтом автодорог.

«Помимо этого будет оказано содействие в приобретении специального оборудования для Центральной городской больницы, объектов образования, культуры и социальной сферы. Также, в соответствии с поручением Министерства просвещения РФ, прорабатывается вопрос обеспечения образовательных организаций учебной литературой для начала учебного процесса по стандартам Российской Федерации. Уверен, что наше сотрудничество внесет вклад в общее дело по возвращению республик Донбасса к нормальной мирной жизни», — подчеркнул глава Иркутской области.

Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов подчеркнул, что помощь Иркутской области является очень ценной для Луганской Народной Республики.

«Хочу поблагодарить губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева за понимание проблем нашего региона. В ходе совещания сразу были выделены первоочередные цели и разработан план мероприятий. Один из главных на сегодня вопросов- обеспечение водой жителей населенных пунктов Республики. Также сегодня мы обсудили вопросы строительства дорог, образования, здравоохранения», — сказал председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя данное событие в своем телеграм-канале Игорь Кобзев отметил, что возвращение республик Донбасса к нормальной мирной жизни — наше общее дело.

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