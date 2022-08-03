Джакарта, 3 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Вулкан Анак Кракатау в Индонезии извергается в третий раз за день, сообщает 3 августа CNN Indonesia.

Lord Mountbatten Анак Кракатау

Извержение вулкана было зафиксировано в 15:40 по западно-индонезийскому времени. Наблюдалось извержение вулкана со столбом пепла высотой в 700 метров над вершиной горы. Извержение было зафиксировано на сейсмографе с максимальной амплитудой 52 миллиметра и продолжительностью 42 секунды.

Жителей призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 километров.

Ранее в 00:34 по западно-индонезийскому времени произошло извержение вулкана Анак Кракатау продолжительностью около 39 секунд. Затем в 01:15 произошло еще одно извержение.