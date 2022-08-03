Липецк, 3 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Липецкой области 3 августа выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом — на семь больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

Госпитализированы за сутки пять человек. Всего зарегистрировано 154 тыс. 22 случая заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 755 человек выписаны, в том числе 30 — за последние сутки.

За весь период скончались 3809 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.