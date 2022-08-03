Будапешт, 3 августа 2022, 13:59 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал бывшего президента США Дональда Трампа важным союзником в борьбе за мир на Украине. Видеозапись обращения Орбана была опубликована в его аккаунте в соцсетях.
По его словам, Трамп является важным союзником Венгрии.
Как сообщало ИА REGNUM, Орбан прибыл в США для участия в Конференции консервативных политических действий (CPAC). Его встреча с Трампом состоялась 2 августа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где находится имение Трампа.
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