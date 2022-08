Оттава, , 14:01 — REGNUM Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) представил видео на сингл Sticky. Об этом сообщил портал Rap Mais 3 августа.

Рэпер Drake Кадр из клипа Sticky

В опубликованном клипе показан роскошный образ жизни артиста, состоящий из времяпрепровождений в огромном особняке, прогулок на яхте, эксклюзивных автомобилей и дорогостоящей одежды. Режиссёром ролика выступил Тео Скудра, ранее снявший для Drake такие работы, как War, Money in the Grave и When to say when.

Напомним, 17 июня 2022 года состоялась премьера нового альбома Drake под названием Honestly, Nevermind. Пластинка стала седьмым полноформатным релизом рэпера.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Eminem выпустил клип на песню 2009 года