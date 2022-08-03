Кинель, Самарская область, 3 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Федеральные средства на модернизацию водозабора города Кинель намерено привлечь правительство Самарской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Сообщается, что также планируется провести реконструкцию моста через реку Большой Кинель. Этот вопрос обсуждался на совещании в областном правительстве.

Ранее сообщалось о том, что в июне 2022 года в связи с аварийным состоянием моста через реку Большой Кинель было закрыто движение на дороге Самара — Бугуруслан (был перекрыт участок от примыкания дороги «Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Урал — Муханово» до км 8+335). По заключению специалистов, движение по мосту является небезопасным.

Отмечается, что несмотря на то, что ни один населенный пункт не оказался отрезанным от путей сообщения, короткий и удобный путь с мостом через Большой Кинель было решено восстановить в кратчайшие сроки.

Сообщается, что специалисты заканчивают проектирование семипролетного строения. Ввести мост в эксплуатацию планируются через 1,5−2 года после начала строительства. При этом необходимо решить еще один вопрос, сообщили в пресс-службе.

Территория, на которой планируют строить мост, относится к первому поясу зоны санитарной охраны водозабора, который питает водой поселок Усть-Кинельский, в связи с этим строительные работы там полностью исключены.

Одним из временных вариантов решения проблемы является перенос водозабора и насосной станции выше по течению и разместить его на понтонах. По оценке специалистов, данный способ является достаточно затратным.

Сообщается, что вторым вариантом является использование водозабора первого подъема Кинеля для водоснабжения Усть-Кинельского, при том, что мощности водозаборного узла это позволяют. Для того, чтобы запитать этот населенный пункт нужно проложить водовод протяженностью 6,4 км. После этого областное правительство намерено привлечь на реконструкцию водозабора региональные и федеральные средства.

«У нас есть проект нового водозабора города Кинеля, и мы готовы его доработать и включить в пятилетнюю программу, которую формируем сейчас совместно с федеральным министерством строительства», — приводит пресс-служба слова министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александра Мордвинова.

Сообщается, что первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов посчитал вариант со строительством водовода перспективным.

«Думаю, что нужно идти по этому пути. Это позволит нам модернизировать систему водоснабжения и к 2025−26 году обеспечить бесперебойным и надежным водоснабжением 11 тысяч человек», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Самарской области в рамках программы «Чистая вода» осуществляют работы на 13 объектах водоснабжения.