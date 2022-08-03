Грозный, , 13:58 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил медаль Героя ЛНР главе Чечни Рамзану Кадырову. Церемония вручения состоялась 3 августа в Грозном.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Пасечник выразил благодарность жителям Чечни за помощь, которую они оказывают республике, противостоящей украинским нацистам. Общими усилиями территория ЛНР освобождена, все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений «Ахмат», добавил он.

Указом главы республики Рамзану Кадырову присвоено звание Героя ЛНР «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» в ходе спецоперации по освобождению Донбасса, было заявлено на церемонии.

Звание Героя ЛНР учреждено 14 мая 2018 года. Носителю этого звания вручают знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

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