Бишкек, , 13:58 — REGNUM Правительство Киргизии приняло постановление о снижении ставки акцизного налога на безалкогольные тонизирующие напитки в 10 раз. Об этом сообщили в налоговой службе республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Теперь производители энергетиков будут платить в бюджет 1 сом (0,71 рубля) вместо 10 сомов (7,1 рубля) за каждый литр своей продукции.

Власти объясняют эту инициативу желанием оказать поддержку бизнесу и установления доступных цен на эту продукцию.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июля 2022 года в Киргизии был введён акцизный налог на тонизирующие напитки в размере 10 сомов (7,1 рубля) за литр. В 2023 году его ставка должна вырасти до 20 сомов (14,2 рубля), а с 2024 года — до 30 сомов (21,3 рубля).