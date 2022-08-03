Песков назвал визит Пелоси на Тайвань «чистой провокацией»
Москва, 3 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Визит американской делегации на Тайвань является чистой провокацией, заявил 3 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и конгрессменов на Тайвань повлиял на уровень напряжённости в регионе.
«Это самая чистая провокация. Это никакая не направленная линия на поддержку той эфемерной свободы и демократии, это чистая провокация, и здесь нужно подобные шаги называть своими именами», — прокомментировал Песков.
Также он проинформировал, что дополнительных контактов на высшем уровне между Москвой и Пекином не запланировано.
Как сообщало ИА REGNUM, на Тайване завершился визит американской делегации во главе с Нэнси Пелоси.