Москва, 3 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру, чего не хватает для поставки отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток». Об этом 3 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России Герхард Шрёдер с президентом России Владимиром Путиным

«Ситуация с турбинами. Одна снята, она отправлена в Канаду на капремонт. Сейчас она в Германии. Но не хватает бумаг, и президент разъяснил, каких бумаг», — сказал Песков.

По его словам, дело Siemens завёл весь проект под британское право и под британскую юрисдикцию. Поэтому даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом немецкой компании, а её британской «дочкой».

Он добавил, что Газпром, как поставщик и собственник турбины, обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, а также документы о техническом состоянии. Но пока этих документов нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что Путин встречался в Москве со Шрёдером.