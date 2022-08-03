Саранск, 3 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 30 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 758 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 69 252 случая заражения коронавирусом, из них 28 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали три пациента, накануне были госпитализированы два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 31 новый случай заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались также 30 жителей республики.