Херсон, 3 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Настоятель храма Святого Преподобного Серафима Саровского в Голой Пристани отец Геннадий Шкиль, прокомментировал своё участие в форуме «Мы вместе с Россией»: «Я считаю, что прошло время княжеской междоусобицы, когда мы делились территориально, политически, а главное — духовно, и я принял участие в этом форуме, чтобы мы положили конец этим распрям и стали единой Святой Русью».

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

В своём выступлении на форуме он заявил, что цель неудавшегося проекта «Украина» — оторвать часть русского народа, изолировать его от остальной Руси, всяческими методами (принятием законов, террором силовых структур, запретом величайшей русской культуры, расколом и борьбой сил тьмы против Церкви Христовой, и другими средствами из арсенала дьявола) разрушить наше единство.

Он привёл слова Преподобного Лаврентия Черниговского: «Как нельзя разделить Святую Троицу — Отца, и Сына, и Святого Духа — это Един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию: это вместе — Святая Русь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 1 августа в Херсоне общественном форуме «Мы вместе с Россией», где определялся дальнейший путь развития и в целом судьба Херсонской области, была принята декларация «Русский Херсон».

Председатель общественного совета Херсонской области Владимир Овчаренко обратился к собравшимся, подчеркнув, что более тысячи делегатов на форуме представляют многонациональный херсонский край.

Это и лучшие среди молодежи, и представители среднего и умудренного опытом старшего поколений, инженеры и техники, врачи и педагоги, рабочие и волонтеры, люди разных религиозных убеждений.

Все собравшиеся полны желания в едином порыве сделать Херсонский край более лучшим и процветающим.

И знающим, в конце концов, кому мы принадлежим и где наша Родина.

«У Херсонской области путь в Россию максимально короткий и прямой», — заявил Владимир Овчаренко.