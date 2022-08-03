Кабул, 3 августа 2022, 13:56 — REGNUM Заместитель командира 217-го армейского корпуса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане мулла Джан Мохаммад Хамза, известный как мулла Джану, заявил, что их силы способны захватить Таджикистан за неделю. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По данным источников в провинции Тахар, такое заявление он сделал в присутствии главы министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, побывавшего в Тахаре.
Мулла Джану предупредил Таджикистан и добавил, что если эта страна не прекратит «вмешиваться во внутренние дела Афганистана», они захватят эту страну в течение недели.
Следует отметить, что мулла Джан Мохаммад Хамза сыграл видную роль в захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Тахар. Он — единственный пуштунский командир, выступивший с подобным заявлением в адрес Таджикистана.