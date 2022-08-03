* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:56 — REGNUM Заместитель командира 217-го армейского корпуса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане мулла Джан Мохаммад Хамза, известный как мулла Джану, заявил, что их силы способны захватить Таджикистан за неделю. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

По данным источников в провинции Тахар, такое заявление он сделал в присутствии главы министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, побывавшего в Тахаре.

Мулла Джану предупредил Таджикистан и добавил, что если эта страна не прекратит «вмешиваться во внутренние дела Афганистана», они захватят эту страну в течение недели.

Следует отметить, что мулла Джан Мохаммад Хамза сыграл видную роль в захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Тахар. Он — единственный пуштунский командир, выступивший с подобным заявлением в адрес Таджикистана.