Появились новые подробности о сильном пожаре в Истринском районе. Как сообщает bazabazon, горит склад OZON, расположенный на Новой Риге. Эвакуировано более 1000 человек, но ещё четверых пока не могут найти. В настоящее время обрушилась часть крыши.

По данным представителей OZON, все сотрудники эвакуированы.