Предварительная причина возгорания на складе компании OZON — короткое замыкание. Также рассматривается версия проведения сварочных работ в одном из помещений — МЧС
Площадь пожара в Подмосковье разрастается и может составлять уже 35 тысяч кв. метров — МЧС.
Из-за пожара акции Оzon снизились больше чем на 3% на складе. Это следует из данных торгов биржи.
Что известно о пожаре на складе OZON:
Причиной крупного пожара называют сварочные работы, якобы из-за них загорелись стеллажи и огонь распространился дальше;
Весь персонал успешно эвакуировался. Три человека обратились к врачам, они отравились дымом;
В горящем здании OZON обрушилась часть крыши;
Площадь пожара увеличилась до 35 тыс. кв. м.;
К тушению пожара привлечено более 80 человек и 25 единиц техники;
В готовность приведена авиация;
Акции Оzon снижались больше чем на 3% на фоне пожара на складе в Подмосковье, следует из данных торгов;
Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары.
Цитата truekpru.
По данным телеграм-канала SHOT, в результате пожара погиб один человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Товары, хранящиеся на горящем складе, уже скрыты на маркетплейсе, покупателям вернут деньги, продавцы получат компенсацию, сообщили в интернет-магазине.
К тушению пожара подключилась авиация МЧС - пожарный вертолет.
Появились новые подробности о сильном пожаре в Истринском районе. Как сообщает bazabazon, горит склад OZON, расположенный на Новой Риге. Эвакуировано более 1000 человек, но ещё четверых пока не могут найти. В настоящее время обрушилась часть крыши.
По данным представителей OZON, все сотрудники эвакуированы.
В Истринском районе Московской области загорелся склад компании OZON. Площадь пожара составляет еще более 20 тысяч квадратных метров.
Место пожара, по данным МЧС покинули около тысячи человек.
На месте работают пожарные и спасатели.
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