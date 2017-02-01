3 Августа
 
15:14

Предварительная причина возгорания на складе компании OZON — короткое замыкание. Также рассматривается версия проведения сварочных работ в одном из помещений — МЧС

15:01

Площадь пожара в Подмосковье разрастается и может составлять уже 35 тысяч кв. метров — МЧС.

14:24

Из-за пожара акции Оzon снизились больше чем на 3% на складе. Это следует из данных торгов биржи.

14:24

Что известно о пожаре на складе OZON:

  • Причиной крупного пожара называют сварочные работы, якобы из-за них загорелись стеллажи и огонь распространился дальше;

  • Весь персонал успешно эвакуировался. Три человека обратились к врачам, они отравились дымом;

  • В горящем здании OZON обрушилась часть крыши;

  • Площадь пожара увеличилась до 35 тыс. кв. м.;

  • К тушению пожара привлечено более 80 человек и 25 единиц техники;    

  • В готовность приведена авиация;

  • Акции Оzon снижались больше чем на 3% на фоне пожара на складе в Подмосковье, следует из данных торгов;

  • Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары.

Цитата truekpru.

14:21

По данным телеграм-канала SHOT, в результате пожара погиб один человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

14:13

Товары, хранящиеся на горящем складе, уже скрыты на маркетплейсе, покупателям вернут деньги, продавцы получат компенсацию, сообщили в интернет-магазине.

14:04

К тушению пожара подключилась авиация МЧС - пожарный вертолет.

13:58

Пожар на складе OZON. ИА REGNUM

13:57

Появились новые подробности о сильном пожаре в Истринском районе. Как сообщает bazabazon, горит склад OZON, расположенный на Новой Риге. Эвакуировано более 1000 человек, но ещё четверых пока не могут найти. В настоящее время обрушилась часть крыши.

По данным представителей OZON, все сотрудники эвакуированы.

13:56

В Истринском районе Московской области загорелся склад компании OZON. Площадь пожара составляет еще более 20 тысяч квадратных метров.

Место пожара, по данным МЧС покинули около тысячи человек.

На месте работают пожарные и спасатели.

Самое важное о происшествии читайте в трансляции ИА REGNUM.