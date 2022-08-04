Пожар на складе Ozon в Подмосковье — все новости
В Истринском районе Московской области загорелся склад компании Ozon. Площадь пожара составляет еще более 20 тысяч квадратных метров.
Место пожара, по данным МЧС, покинули около тысячи человек.
На месте работают пожарные и спасатели.
Самое важное о происшествии читайте в трансляции ИА REGNUM.
Появились новые подробности о сильном пожаре в Истринском районе. Как сообщает bazabazon, горит склад Ozon, расположенный на Новой Риге. Эвакуировано более 1000 человек, но ещё четверых пока не могут найти. В настоящее время обрушилась часть крыши.
По данным представителей Ozon, все сотрудники эвакуированы.
К тушению пожара подключилась авиация МЧС — пожарный вертолет.
Товары, хранящиеся на горящем складе, уже скрыты на маркетплейсе, покупателям вернут деньги, продавцы получат компенсацию, сообщили в интернет-магазине.
По данным телеграм-канала SHOT, в результате пожара погиб один человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Что известно о пожаре на складе Ozon:
Цитата truekpru.
Из-за пожара акции Оzon снизились больше чем на 3% на складе. Это следует из данных торгов биржи.
Три человека пострадали в результате пожара на складе Ozon в Подмосковье, сообщает Центр экстренной медицинской помощи.
Два вертолета Ка-32 привлекли к тушению пожара на складе Ozon в Подмосковье.
По неподтвержденной пока информации, часть сотрудников горящих в Подмосковье складских помещений не покинули территорию предприятия. Об этом 3 августа сообщил телеграм-канал Readovka.
Речь идёт как минимум о двух людях — начальнике смены и его коллеге, которые якобы не покинули складские помещения. Их судьба на данный момент неизвестна.
Подробности в материале: На горящих в Подмосковье складах могли остаться люди
Два вертолёта Ка-32 направлены для ликвидации пожара на складе онлайн-ретейлера Ozon в городе Истра Московской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МЧС РФ своём телеграм-канале.
Подробности в материале: На тушение пожара на складе Ozon в Подмосковье направлены два вертолёта
Площадь пожара в Подмосковье разрастается и может составлять уже 35 тысяч кв. метров — МЧС.
Предварительная причина возгорания на складе компании OZON — короткое замыкание. Также рассматривается версия проведения сварочных работ в одном из помещений — МЧС
По предварительным данным, в результате пожара на складе онлайн-ретейлера Ozon в городе Истра Московской области пострадали шесть человек. Об этом 3 августа сообщил представитель экстренных служб.
Читайте также: В результате пожара на складе Ozon в Подмосковье пострадали шесть человек
В результате крупного пожара в подмосковном селе Петровское пострадали 11 человек. Об этом 3 августа сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
«Всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказана амбулаторно», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Читайте также: Сообщается об 11 пострадавших от пожара на складах в Подмосковье
Мэрия Москвы направила два вертолета Ка-32 Московского авиацентра на помощь в тушении пожара в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры. Об этом 3 августа сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
«Вертолеты оборудованы водосливным устройством, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн огнегасящей жидкости», — сказано в сообщении.
Подробности в материале: Спецтехника из Москвы помогает тушить пожар на складах в Подмосковье
Поджог — основная версия пожара на складе Ozon в Подмосковье — РИА Новости.
Площадь пожара на складе Ozon выросла до 50 тысяч квадратных метров.
В тушении возгорания участвуют 150 человек, 3 вертолета. По предварительным оценкам, один человек погиб, 13 — ранены. Ущерб от пожара превысил 10 млрд рублей.
Онлайн-ретейлер Ozon обещает возместить покупателям и продавцам утраченные в результате пожара на складе заказы и товары.
Двое пострадавших в пожаре в подмосковном селе Петровское госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Огонь продолжает распространяться по складским помещениям в подмосковном селе Петровское. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Издание отмечает, что на данный момент огнем охвачено уже 5 гектаров складских помещений, хотя ранее региональное управление МЧС сообщало о площади возгорания в 3,5 гектара.
Читайте подробнее: Площадь пожара на складах в Подмосковье увеличилась до 5 гектаров
В результате пожара на складских помещениях в Подмосковье погиб как минимум один человек. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Кроме того, сообщается как минимум о 13 пострадавших.
Читайте подробнее: Сообщается об одном погибшем при пожаре на складе в Подмосковье
Поджог рассматривается в качестве основной версии причины пожара в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее в качестве основной версии ЧП называлось короткое замыкание. При этом ряд телеграм-каналов опубликовал видео первых минут пожара внутри складских помещений.
Подробности в материале: Причиной пожара складов в Подмосковье мог стать поджог
Из-за масштабов пожара складские помещения в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры уже не спасти. Об этом 3 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Пожар масштабный, здание не спасти, это очевидно. Поэтому спасатели с первой секунды обратили внимание на тех, кто там работает, — выводили людей и делали всё, чтобы не было жертв», — сказал глава региона.
Читайте также: Воробьев: горящий в Подмосковье склад уже не спасти
Главная версия пожара на складе Ozon в Истринском районе (Московская область) — это поджог, заявил 3 августа источник из экстренных служб.
Подробности в материале: Главной версией пожара на складе OZON назван поджог
Ущерб из-за пожара на складе Ozon в подмосковном городе Истра составляет 17 млрд рублей, передаёт 3 августа РБК.
Читайте подробнее: Назван размер возможного ущерба Ozon из-за пожара на складе
Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 55 тысяч кв. метров, — МЧС.
Первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил, что ситуация с горящим складом Ozon стабилизируется.
Пожарные спасли от огня несколько зданий площадью 400 тысяч кв. метров в складском комплексе Ozon, в том числе помещение, в котором находилась легковоспламеняемая жидкость, — МЧС.
На площади 55 тысяч квадратных метров удалось локализовать пожар на складе интернет-магазина Ozon в городе Истре (Московская область), передаёт 3 августа РЕН-ТВ.
Подробности в материале: Пожар, охвативший склад магазина Ozon, локализован
Открытое горение ликвидировано на складе Ozon, сообщили в МЧС.
Открытое горение на складе онлайн-ретейлера Ozon в городе Истра Московской области, насавшеся накануне, ликвидировано. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.
Читайте также: На складе Ozon в Подмосковье ликвидировали открытое горение
В связи с пожаром на складе Ozon в подмосковной Истре, для ликвидации открытого горения которого понадобилось больше 17 часов, адвокат, партнер Адвокатского Бюро «Юрлов и Партнеры» Александр Кадетов пояснил, как в таком случае решаются вопросы страховых выплат.
Читайте также: Юрист пояснил, в каком случае Ozon не сможет получить страховое возмещение
Среди возможных причин пожара на складе Ozon — короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников. Об этом заявили в СК РФ.
Пожар склада в Подмосковье не создал риски дальнейшей работы компании Ozon. Об этом 4 августа сообщается в официальном телеграм-канале маркетплейса.
«Разумеется, точных сумм ущерба пока нет, но понимаем, что рисков для нашей работы нет. И уже решаем вопрос о компенсации со страховщиками», — сказано в сообщении компании.
Подробности в материале: Ozon отрицает риски для своей работы после пожара на складах