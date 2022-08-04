Самое важное о происшествии читайте в трансляции ИА REGNUM .

На месте работают пожарные и спасатели.

Место пожара, по данным МЧС, покинули около тысячи человек.

В Истринском районе Московской области загорелся склад компании Ozon. Площадь пожара составляет еще более 20 тысяч квадратных метров.

Самое важное о происшествии читайте в трансляции ИА REGNUM .

На месте работают пожарные и спасатели.

Место пожара, по данным МЧС, покинули около тысячи человек.

В Истринском районе Московской области загорелся склад компании Ozon. Площадь пожара составляет еще более 20 тысяч квадратных метров.

По данным представителей Ozon, все сотрудники эвакуированы.

Появились новые подробности о сильном пожаре в Истринском районе. Как сообщает bazabazon , горит склад Ozon, расположенный на Новой Риге. Эвакуировано более 1000 человек, но ещё четверых пока не могут найти. В настоящее время обрушилась часть крыши.

Товары, хранящиеся на горящем складе, уже скрыты на маркетплейсе, покупателям вернут деньги, продавцы получат компенсацию, сообщили в интернет-магазине.

По данным телеграм-канала SHOT, в результате пожара погиб один человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

14:24 03.08.2022

Что известно о пожаре на складе Ozon:

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Цитата truekpru.

14:24 03.08.2022 Из-за пожара акции Оzon снизились больше чем на 3% на складе. Это следует из данных торгов биржи.

14:33 03.08.2022 Пожар на складе Ozon. ИА REGNUM

14:39 03.08.2022 Три человека пострадали в результате пожара на складе Ozon в Подмосковье, сообщает Центр экстренной медицинской помощи.

14:48 03.08.2022 Два вертолета Ка-32 привлекли к тушению пожара на складе Ozon в Подмосковье.

14:56 03.08.2022 По неподтвержденной пока информации, часть сотрудников горящих в Подмосковье складских помещений не покинули территорию предприятия. Об этом 3 августа сообщил телеграм-канал Readovka. Речь идёт как минимум о двух людях — начальнике смены и его коллеге, которые якобы не покинули складские помещения. Их судьба на данный момент неизвестна. Подробности в материале: На горящих в Подмосковье складах могли остаться люди

14:58 03.08.2022 Два вертолёта Ка-32 направлены для ликвидации пожара на складе онлайн-ретейлера Ozon в городе Истра Московской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МЧС РФ своём телеграм-канале. Подробности в материале: На тушение пожара на складе Ozon в Подмосковье направлены два вертолёта

15:01 03.08.2022 Площадь пожара в Подмосковье разрастается и может составлять уже 35 тысяч кв. метров — МЧС.

15:14 03.08.2022 Предварительная причина возгорания на складе компании OZON — короткое замыкание. Также рассматривается версия проведения сварочных работ в одном из помещений — МЧС

15:20 03.08.2022 По предварительным данным, в результате пожара на складе онлайн-ретейлера Ozon в городе Истра Московской области пострадали шесть человек. Об этом 3 августа сообщил представитель экстренных служб. Читайте также: В результате пожара на складе Ozon в Подмосковье пострадали шесть человек

15:23 03.08.2022 В результате крупного пожара в подмосковном селе Петровское пострадали 11 человек. Об этом 3 августа сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области. «Всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказана амбулаторно», — сообщили в региональном управлении МЧС. Читайте также: Сообщается об 11 пострадавших от пожара на складах в Подмосковье

15:36 03.08.2022 Мэрия Москвы направила два вертолета Ка-32 Московского авиацентра на помощь в тушении пожара в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры. Об этом 3 августа сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы. «Вертолеты оборудованы водосливным устройством, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн огнегасящей жидкости», — сказано в сообщении. Подробности в материале: Спецтехника из Москвы помогает тушить пожар на складах в Подмосковье

15:40 03.08.2022 Поджог — основная версия пожара на складе Ozon в Подмосковье — РИА Новости.

15:50 03.08.2022 Площадь пожара на складе Ozon выросла до 50 тысяч квадратных метров. В тушении возгорания участвуют 150 человек, 3 вертолета. По предварительным оценкам, один человек погиб, 13 — ранены. Ущерб от пожара превысил 10 млрд рублей.

15:50 03.08.2022 Онлайн-ретейлер Ozon обещает возместить покупателям и продавцам утраченные в результате пожара на складе заказы и товары.

16:03 03.08.2022 Двое пострадавших в пожаре в подмосковном селе Петровское госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

16:24 03.08.2022 Огонь продолжает распространяться по складским помещениям в подмосковном селе Петровское. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области. Издание отмечает, что на данный момент огнем охвачено уже 5 гектаров складских помещений, хотя ранее региональное управление МЧС сообщало о площади возгорания в 3,5 гектара. Читайте подробнее: Площадь пожара на складах в Подмосковье увеличилась до 5 гектаров

16:47 03.08.2022 В результате пожара на складских помещениях в Подмосковье погиб как минимум один человек. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Кроме того, сообщается как минимум о 13 пострадавших. Читайте подробнее: Сообщается об одном погибшем при пожаре на складе в Подмосковье

16:53 03.08.2022 Поджог рассматривается в качестве основной версии причины пожара в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее в качестве основной версии ЧП называлось короткое замыкание. При этом ряд телеграм-каналов опубликовал видео первых минут пожара внутри складских помещений. Подробности в материале: Причиной пожара складов в Подмосковье мог стать поджог

17:34 03.08.2022 Из-за масштабов пожара складские помещения в районе Новорижского шоссе вблизи подмосковной Истры уже не спасти. Об этом 3 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». «Пожар масштабный, здание не спасти, это очевидно. Поэтому спасатели с первой секунды обратили внимание на тех, кто там работает, — выводили людей и делали всё, чтобы не было жертв», — сказал глава региона. Читайте также: Воробьев: горящий в Подмосковье склад уже не спасти

17:36 03.08.2022 Главная версия пожара на складе Ozon в Истринском районе (Московская область) — это поджог, заявил 3 августа источник из экстренных служб. Подробности в материале: Главной версией пожара на складе OZON назван поджог

18:39 03.08.2022 Ущерб из-за пожара на складе Ozon в подмосковном городе Истра составляет 17 млрд рублей, передаёт 3 августа РБК. Читайте подробнее: Назван размер возможного ущерба Ozon из-за пожара на складе

19:19 03.08.2022 Пожар на складе Ozon. ИА REGNUM

19:29 03.08.2022 Пожар на складе Ozon в подмосковном селе Петровское. ИА REGNUM

19:34 03.08.2022 Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 55 тысяч кв. метров, — МЧС.

20:50 03.08.2022 Первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил, что ситуация с горящим складом Ozon стабилизируется.

21:51 03.08.2022 Пожарные спасли от огня несколько зданий площадью 400 тысяч кв. метров в складском комплексе Ozon, в том числе помещение, в котором находилась легковоспламеняемая жидкость, — МЧС.

22:16 03.08.2022 На площади 55 тысяч квадратных метров удалось локализовать пожар на складе интернет-магазина Ozon в городе Истре (Московская область), передаёт 3 августа РЕН-ТВ. Подробности в материале: Пожар, охвативший склад магазина Ozon, локализован

07:15 Открытое горение ликвидировано на складе Ozon, сообщили в МЧС.

08:24 Открытое горение на складе онлайн-ретейлера Ozon в городе Истра Московской области, насавшеся накануне, ликвидировано. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе МЧС России. Читайте также: На складе Ozon в Подмосковье ликвидировали открытое горение

09:34 В связи с пожаром на складе Ozon в подмосковной Истре, для ликвидации открытого горения которого понадобилось больше 17 часов, адвокат, партнер Адвокатского Бюро «Юрлов и Партнеры» Александр Кадетов пояснил, как в таком случае решаются вопросы страховых выплат. Читайте также: Юрист пояснил, в каком случае Ozon не сможет получить страховое возмещение

10:11 Пожар на складe Ozon. Фото: ИА REGNUM

13:23 Среди возможных причин пожара на складе Ozon — короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников. Об этом заявили в СК РФ.

14:10 Пожар в нежилом здании в городском округе Истра, село Петровское. Фото: 50.mchs.gov.ru