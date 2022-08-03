Москва, 3 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Положение, в котором находятся украинские солдаты под огнём российской артиллерии уместно сравнить с адом. Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

(сс) code404 Взрыв

По его словам, армия России и силы Народной милиции ДНР наносят мощные удары по позициям вооруженных сил Украины, с которых они обстреливали мирных жителей Донецка.

«То, что делает наша артиллерия вполне подходит под определение «пекло» и «ад», — сказал Ходаковский.