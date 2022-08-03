Йошкар-Ола, 3 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 3 августа выздоровели с начала пандемии 43 782 жителя республики, за последние сутки выписаны 13 человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 984 случая заражения коронавирусом, из них 13 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

Накануне в ковид-стационары региона были госпитализированы шесть пациентов, за минувшие сутки в больницы попали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 12 человек.