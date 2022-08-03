Аделаида, Австралия, , 13:53 — REGNUM Актёр Дев Патель предотвратил поножовщину в Аделаиде (Австралия). Об этом Variety сообщил представитель артиста.

Дев Патель Церемония награждения премии BAFTA 2017 год

По данным издания, 1 августа 2022 года мужчина и женщина устроили драку в магазине и на улице, в результате чего мужчина получил ножевое ранение в грудь. «Мы можем подтвердить, что прошлой ночью в Аделаиде Дев Патель и его друзья стали свидетелями ожесточенной ссоры. Дев действовал в соответствии со своим естественным инстинктом, чтобы попытаться разрядить ситуацию и прекратить драку. Группе, к счастью, это удалось, и она осталась на месте, чтобы обеспечить прибытие полиции и скорой помощи», — рассказал представитель актёра, добавив, что в этой истории «нет героев».

Добавим, что состояние раненого мужчины неизвестно. Ожидается, что он выживет.

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