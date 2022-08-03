Орел, 3 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Двое орловских журналистов задержаны правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве у местного бизнесмена. Об этом СМИ сообщили 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Уголовное дело по материалам УФСБ по Орловской области возбудила полиция, фигурантами проходят ведущий программы «Резюме» и администратор популярного в Орле сайта «Орлец», сообщили «Орловские новости «.

По данным издания, журналистов задержали с поличным при получении денег от орловского бизнесмена за якобы нераспространение в СМИ компрометирующих его материалов.

Отметим, что в марте у сайта «Орлец» (не имеет статуса СМИ) уже возникали проблемы — по требованию Генпрокуратуры в связи с публикацией«недостоверной информации о проведении специальной операции на территории Украины» сайт и группа в соцсети были заблокированы. Впрочем, популярный у жителей Орловской области сайт продолжил работу под другим доменным именем. А ещё в 2012 году портал, публиковавший критическую информацию, явно не нравившуюся органам власти, пытались запретить через суд, тогда — безуспешно.