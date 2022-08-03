Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Наиболее оптимальным решением для газификации севера и востока Казахстана будет использование российского газа. Об том 3 августа заявил на брифинге министр энергетики страны Болат Акчулаков.

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«Сегодня легче будет тянуть трубу из России, а потом соединить с нашей энергосистемой», — сказал заместитель главы ведомства.

Акчулаков отметил, что в Туркмении готовы обсуждать только краткосрочные контракты на поставку газа. Для обеспечения устойчивого снабжения топливом нужно договариваться с РФ.

«Первый этап — порядка четыре миллиарда кубометров газа с возможностью увеличения примерно до семи. Давайте даже округлим до десяти миллиардов кубометров, потому что, скорее всего, придётся многие угольные станции, которые там расположены, переводить на газ», — заявил Акчулаков.

Он подчеркнул, что на осуществление этого проекта потребуется значительное время.

Стоит отметить, что глава газовой компании QazaqGaz Санжар Жаркешов в июне заявил, что Казахстан в 2024 году столкнётся с дефицитом газа. Потребность в топливе постоянно растёт, и добываемых в стране объёмов будет не хватать.

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