Москва, , 13:50 — REGNUM В «Единой России» открестились от законопроекта об уголовной ответственности для родителей за то, что их дети используют VPN, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Пользователь VPN

«Считаю важным пояснить, что в нашем законодательстве наказания за подобные действия не предусмотрено. Более того, это не обсуждалось и не прорабатывалось ни в партии «Единая Россия», ни во фракции. Иными словами — это пустой информационный шум, за которым нет ничего», — заявил замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Евгений Ревенко.

В свою очередь, депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что закон о запрете VPN не внесён, не рассматривается и не планируется ей, как законодателем.

«Сказанное мною в эфире необходимо рассматривать исключительно в контексте всей беседы, где речь идет о важности внимания родителей к воспитанию своих детей и тому, что потребляется подрастающим поколением в информационном поле. Ни больше, ни меньше мною не говорилось и даже не думалось», — заявила депутат.

Депутат Госдумы Бутина предложила сажать в тюрьму родителей за использование их детьми сервисов VPN. Такое мнение она выразила в ходе полемики с телеведущим Владимиром Соловьевым в эфире его программы на телеканале «Россия 1».

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