Нижний Новгород, 3 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 70 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 414 012 человек на 3 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Врач в Красной зоне

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 15 жителей области, накануне в больницы попали 16 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 426 832 случая заражения коронавирусом, из них 91 — за минувшие сутки. 11 600 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, накануне скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 74 жителя области.