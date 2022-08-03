Лондон, , 13:49 — REGNUM По прогнозам британского Национального института экономических и социальных исследований, в 2023 году инфляция в Великобритании достигнет «астрономического» уровня и вынудит Банк Англии поднимать процентные ставки больше и дольше, чем ожидалось ранее, сообщает 3 августа Guardian.

Британский флаг

Кроме того, экономисты института предвидят длительную рецессию, которая продолжится в 2023 году и ударит по миллионам наиболее уязвимых домохозяйств, особенно в самых неблагополучных регионах страны.

В институте полагают, что рост цен на газ и продукты питания приведет к тому, что инфляция достигнет 11% до конца 2022 года, а индекс розничных цен, который используется для определения стоимости проезда на железнодорожном транспорте и выплат по студенческим кредитам, вырастет до 17,7%.

Заместитель директора института Стивен Миллард заявил, что экономика будет сокращаться в течение трех кварталов подряд вплоть до весны 2023 года.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе британские домохозяйства и бизнес не получат «передышки» от «астрономической инфляции» и что для ее снижения «нам понадобится повысить процентные ставки до 3%».

По данным института, средние доходы британцев в 2022 году упадут на 2,5%, из-за чего миллионы семей будут вынуждены тратить сбережения или брать дорогие кредиты, чтобы оплатить основные расходы — отопление и питание предстоящей зимой.

В своем полугодовом обзоре экономического состояния страны институт заявил, что к 2024 году число домохозяйств, не имеющих сбережений, удвоится и достигнет 5,3 млн.

Этот обзор рисует более мрачную картину, чем большинство прогнозов развития экономики Великобритании, которые, как правило, преуменьшают вероятность длительного спада.

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