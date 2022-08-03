Казань, , 13:49 — REGNUM В столице Татарии 136 классов в 45 школах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, отремонтируют и дооснастят. Работы необходимо завершить за ближайшие 2-3 года, поручил 3 августа мэр Казани Ильсур Метшин.

Школьники-инвалиды Цитата из х∕ф «Класс коррекции». Реж. Иван Твердовский. 2014. Россия

В городских школах обучаются 1011 детей с инвалидностью и 703 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для более 10 тыс. «особенных» дошколят работают 655 групп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году в Пензенской области по сравнению с 2020 годом общая численность инвалидов увеличилась на 2,1%, численность детей-инвалидов — на 7,3%.

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