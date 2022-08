Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы BTS «Proof», вышедший в июне, продолжает удерживать позиции в американском музыкальном чарте Billboard 200 на протяжении шести недель подряд. Об этом сообщает одноименный американский еженедельник Billboard.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Согласно данным, альбом группы занимает 49-е место в чарте.

С июня 2018 года по февраль 2020 года музыкальный чарт Billboard 200 возглавили пять альбомов южнокорейской группы. Среди них «Love Yourself: Tear», «Love Yourself: Answer», «Map of the Soul: Persona», «Map of the Soul: 7» и «Be».

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.

Между тем, другой альбом LOVE YOURSELF: Her, вышедший в сентябре 2017 года, занял 83-ю позицию в чарте Top Album Sales.

Что касается отдельных музыкальных композиций, то в чарте Global 200 песня «Dynamite» расположилась на 94-м месте, «Butter» — на 126-м, «My Universe» — на 139-м месте.