Грозный, 3 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров стал Героем Луганской Народной Республики. Этого высокого звания руководитель северо-кавказской республики был удостоен за героизм, проявленный в ходе спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Указ о присвоении звания Героя ЛНР подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он вручил награду в Грозном 3 августа на торжественной церемонии, в которой участвовал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Указом главы Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя Луганской Народной Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», — говорится в указе.