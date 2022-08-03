Москва, , 13:46 — REGNUM Если в России будет зафиксирован значительный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией, могут быть введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом 3 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

В их числе официальный представитель Кремля назвал, в частности,

возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. При этом Песков подчеркнул, что ситуация с COVID-19 отслеживается ежедневно на уровне правительства и Минздрава РФ. Также ежедневно эта информация докладывается президенту России Владимиру Путину, добавил Песков.

«Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может. Но если потребуется, если будет дальше динамика идти вверх, то этого [введения дополнительных мер] нельзя исключать, конечно», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что в Кремле повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу не снимались полностью и будут продолжаться.

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал надевать маски в людных местах и транспорте

Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 2 августа, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 560 и достигло18 622 103. При этом днём ранее в стране было зарегистрировано 10 824 случая заражения инфекцией.

Ранее по теме: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье вновь начала расти