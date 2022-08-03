В Ульяновской области ожидается высокая пожарная опасность
Ульяновск, 3 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупреждают о высокой пожароопасности. Об этом сообщает на сайте управления МЧС.
Черкасский Андрей ИА REGNUM
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По данным ведомства, 4 — 8 августа местами ожидается высокая пожарная опасность (четвёртый класс). В регионе объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).
Спасатели напоминают, что в жару и сухую погоду возникает опасность природных пожаров.
Отметим, что всего существует пять классов пожарной опасности, где четвёртый и пятый означают соответственно высокую и чрезвычайную опасность.
Как сообщало ИА REGNUM, днём 3 — 5 августа местами в Ульяновской области ожидается жара +30…+32 градуса, в связи с чем был объявлен жёлтый уровень опасности.