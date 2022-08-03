Джакарта, 3 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что визит председателя палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань спровоцировал открытый конфликт и подорвал стабильность, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство иностранных дел заявило, что Индонезия очень обеспокоена соперничеством между крупными державами по тайваньскому вопросу, в данном случае США и Китаем.

«Если не управлять этим соперничеством должным образом, оно может привести к открытому конфликту и нарушить существующую стабильность, в том числе в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Индонезия призвала все стороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности, которая может ухудшить ситуацию. Государство продолжает придерживаться политики одного Китая.

Напомним, Китай объявил о проведении на этой неделе военных учений в шести точках Тайваньского пролива.