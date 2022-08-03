Москва, , 13:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин встречался в Москве бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Об этом 3 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Пескова, Путин встречался со Шрёдером во время визита бывшего канцлера в Москву. По словам пресс-секретаря, немецкий политик обеспокоен возникшим энергетическим кризисом.

Также Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по проблеме Украины, о чём ранее в интервью рассказал Шрёдер.