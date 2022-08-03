Москва, 3 августа 2022, 13:42 — REGNUM Власти России были и сейчас готовы решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил 3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Россия готова решить проблему Украины дипломатическим путем.
По его словам, условия России прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.
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