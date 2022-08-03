Москва, , 13:42 — REGNUM Власти России были и сейчас готовы решать проблему Украины дипломатическим путем, заявил 3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Россия готова решить проблему Украины дипломатическим путем.

«Шредер не изъявлял какого-либо желания становиться посредником, это первое. Второе, да, действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём на своих условиях», — заявил Песков.

По его словам, условия России прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

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