Москва, 3 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Армия России и Народная милиция ДНР имеет полное превосходство над вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, российская армия и военнослужащие ДНР не ощущают активной работы украинской артиллерии.

«Мы не ощущаем нагрузки от ствольной артиллерии противника. Того, что у нас есть на руках нам достаточно, чтобы демонстрировать свое превосходство над противниками. Мы существенно доминируем над противником. Отлетов больше, чем прилетов и это характерно для всей линии соприкосновения», — сказал Ходаковский.