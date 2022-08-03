История вопроса

Незаконное пересечение границы товарами и ценностями наносит ущерб экономике. Некоторые страны, в которых контрабандные потоки являются частью дохода как населения, так и политической элиты не заинтересованы в борьбе с этим незаконным явлением.



Реальная борьба с нелегальными товарными потоками начинается в следующих случаях: при переделе сфер влияния, перераспределении ресурсов от одних элитных групп к другим, при обострении межгосударственных отношений, при увеличении угрозы безопасности и так далее.

